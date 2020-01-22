События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 января
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (январь)
|-1,9%
|-1,8% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь)
|0,8%
|2,9%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|0,7%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|43,7 тыс. ф. ст.
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|1,0%
|2,6%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь)
|-28
|-23
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,2%
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,9%
|1,9%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь)
|-0,1%
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь)
|-1,1%
|-0,3%
|18:00
|USD
|Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
|5,35 млн
|5,43 млн
|18:00
|USD
|Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь)
|-1,7%
|1,2%
|18:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
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|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
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|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|19:15
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Х5 Retail Group — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Газпром — СД (в заочной форме, отчет об итогах закупочной деятельности ПАО, о приобретении долей в УК ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и ООО "Газпром СПГ Портовая"
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https://1prime.ru/Financial_market/20200122/830826238.html