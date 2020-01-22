МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (январь) -1,9% -1,8% (факт)
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь) 0,8% 2,9%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,6% 0,7%
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 43,7 тыс. ф. ст.

 

 
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 1,0% 2,6%
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь) -28 -23
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,2%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,9% 1,9%
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,1% 0,1%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь) -0,1%

 

 
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь) -1,1% -0,3%
18:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь) 5,35 млн 5,43 млн
18:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь) -1,7% 1,2%
18:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике

 

 

 

 
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады

 

 

 

 
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке 1,75% 1,75%
19:15 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Х5 Retail Group — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (в заочной форме, отчет об итогах закупочной деятельности ПАО, о приобретении долей в УК ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и ООО "Газпром СПГ Портовая"

 

 

 

 