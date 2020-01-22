МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись положительной динамикой, частично отыграв резкое снижение в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28%, до 3060,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 1819,61 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,3%, до 28341,04 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,7%, до 24031,35 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,23%, до 2267,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,94%, до 7132,7 пункта.

В среду на рынках Азии отмечалась коррекция после резкого спада днем ранее, вызванного опасениями распространения коронавируса нового типа в Китае. В то же время, несмотря на коррекцию, трейдеры продолжают сохранять осторожность и следить за ситуацией. Согласно последним данным, число скончавшихся достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения. Вирус уже распространился за пределы Китая.

"Пока еще рано говорить, но существует риск того, что вспышка может оказать давление на настроения потребителей и их расходы, включая туризм, а также на бизнес, связанный с путешествиями и транспортом", — приводит агентство Франс Пресс мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).

Эксперт напомнил, что в дополнение к человеческим жертвам атипичная пневмония (SARS) в 2002-2003 годах оказала влияние на экономику, и такой финансовый центр как Гонконг пережил кратковременную рецессию. "На этот раз эпицентр находится в Китае, поэтому влияние на экономический рост может быть более серьезным", — добавил эксперт.

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник немецкие СМИ сообщили, что прокуратура во Франкфурте санкционировала обыски на десяти объектах, принадлежащих автоконцерну Mitsubishi Motors в Германии. По итогам торгов акции компании на японской бирже подешевели на 4,2%.