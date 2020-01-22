МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду днем на фоне снижения опасений по поводу возникших перебоев с поставками после комментариев Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,48%, до 64,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,6%, до 58,03 доллара за баррель.

Цены на нефть в среду опускаются на фоне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о профиците рынка, что снижает опасения по поводу влияния на рынки сокращения добычи нефти в Ливии. Во время заседания Всемирного экономического форума в Давосе глава МЭА Фатих Бирол (Fatih Birol) заявил агентству Рейтер, что он ожидает переизбыток нефти на рынке в первой половине текущего года.

Между тем, на настроениях рынков по-прежнему сказывается появление в Китае нового штамма коронавируса и его возможное влияние на мировую экономику. Аналитики Goldman Sachs, чье мнение также приводит агентство, считают, что развитие и распространение вируса может повлиять на экономический рост, а также снизить спрос на нефть.

"Опасения по поводу потенциальной эпидемии помогут противостоять опасениям, связанным с перебоями в поставках в Ливии, Иране и Ираке, что приведет к волатильности цен в ближайшие недели", — считают аналитики.