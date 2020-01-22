События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 января
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,1 млн барр
|
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|-7,9%
|-4,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-85,2 млрд йен
|-150 млрд йен
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь)
|39,9 тыс
|15 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (декабрь)
|4,2 тыс
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (декабрь)
|5,2%
|5,2%
|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,44%
|
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по депозитным средствам (январь)
|-0,5%
|-0,5%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,3%
|
|15:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|
|
|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (январь)
|0%
|0%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|204 тыс
|215 тыс
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|
|
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,549 млн барр
|-1,349 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,342 млн барр
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.01)
|557,5 млрд долл (на 10.01)
|
|
|RUB
|АК Алроса — операционные результаты за 4кв2019/2019
|
|
|
|RUB
|Polymetal Int — операционные результаты за 4кв2019/2019
|
|
|
|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 4кв2019
|
|
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 4кв2019/2019
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20200122/830831513.html