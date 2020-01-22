МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 26,744 миллиарда рублей при спросе в 50,376 миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства.

Цена отсечения составила 97,79% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0984% номинала. Доходность по цене отсечения — 2,83% годовых, средневзвешенная доходность – 2,78% годовых. Выручка от размещения составила 26,53 миллиарда рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 58,42 миллиарда рублей при спросе в 98,8 миллиарда рублей.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.