МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на фоне публикации сильной статистики из США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.17 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растет на 0,28%, до 29277,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 9421,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3332,21 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику по продажам домов на вторичном рынке США. В декабре количество сделок увеличилось на 3,6% по сравнению с показателем ноября — до 5,54 миллиона. При этом аналитики ждали менее сильного роста, только на 1,3%.

Трейдеры также оценивают финансовые результаты американских компаний. Так, Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, объявил, что чистая прибыль в четвертом квартале составила 4,01 миллиарда долларов, что на 32% выше показателя годичной давности. Выручка компании за квартал выросла на 1,7% в годовом выражении — до 20,747 миллиарда долларов. Аналитики при этом полагали, что показатель составил 20,78 миллиарда долларов.

"Отчетности за четвертый квартал станут ключевым фактором. Мы посмотрим: превзошли ли мы себя или все оценки оправданы", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).

Акции компании американской корпорации IBM растут на 4% после того, как компания сообщила, что ожидает увеличения в 2020 году свободного денежного потока до 12,5 миллиарда долларов. По итогам 2019 года, показатель составил 11,9 миллиарда долларов.