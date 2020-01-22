МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вечером снижается против доллара и евро в рамках неуверенного отношения инвесторов к рисковым активам.

Провал рынка нефти более чем на 2% оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.23 мск повышался на 13 копеек до 62,01 рубля, курс евро — также на 13 копеек до уровня 68,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером теряет против доллара и евро, отыгрывая неоднозначную конъюнктуру мировых рынков, которые продолжают оценивать риски распространения коронавируса в Азии.

Кроме того, в среду на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп посетовал на сложные переговоры с ЕС по торговым вопросам, и данная риторика охладила активность покупателей рисковых активов в целом на мировых площадках.

Рынок нефти снижается вечером на 2,3% до 63,1 доллара за баррель сорта Brent, что оказывает давление на курс российской валюты.

Участники торгов отыгрывают опасения относительно рисков избытка предложения нефти, которые перевесили влияние перебоев с поставками нефти из Ливии.

Во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что прогнозирует обильное предложение на рынке нефти и газа в первом квартале.

В итоге, доллар и евро вечером повышаются к рублю в пределах 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Давление на рубль оказывают как снижение рынка энергоносителей, так и возросшие ежедневные объемы покупки валюты во исполнение бюджетного правила, которые сдерживают активность рублевых "быков", считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом динамика валют развивающихся рынков, которые сегодня в большинстве своем укреплялись, а также подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 января, поддерживали валюту РФ, однако этого не хватило для ее роста. Если доллару удастся закрепиться выше 62 рублей, ему будет открыта дорога к отметке 62,5, которая выступает следующим сопротивлением", – оценил он.

В четверг курс будет колебаться в диапазоне 61,5-62,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В данный момент мы не видим масштабных предпосылок для более активного ослабления рубля. В эту среду аукционы Минфина по размещению ОФЗ в очередной раз прошли успешно, что может свидетельствовать в пользу сохранения иностранного спроса на российские активы и оказывать соответственную поддержку нацвалюте РФ", — добавил он.