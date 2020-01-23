МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на новостях о распространении нового коронавируса за пределы КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,46% — до 3016,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,72%, до 1788,34 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,65% до 27872,79 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,81%, до 2248,99 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,93% до 23806,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,71% — до 7142,8 пункта.

Трейдеры оценивают ситуацию с новым вирусом в Китае. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. При этом он уже распространился за пределы Китая — случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

"Важность Китая в глобальной цепочке поставок и тот факт, что он является огромным экспортным рынком для многих стран, в этот раз может привести к более неблагоприятным глобальным последствиям", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный стратег AxiTrader по АТР Стивен Иннес (Stephen Innes). Вспышка атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах вызвала ощутимое замедление экономической активности в Гонконге и Сингапуре.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из Японии, согласно которой объём экспорта в декабре снизился на 6,3% в годовом выражении, а импорта — на 4,9%, хотя аналитики ждали сокращения показателей на 4,2% и 3,4% соответственно.