МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,1 млн барр 1,6 млн барр (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь) -7,9% -6,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь) -85,2 млрд йен -152,5 млрд йен (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь) 39,9 тыс 28,9 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (декабрь) 4,2 тыс -0,3 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (декабрь) 5,2% 5,1% (факт)
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,44%

 

 
15:45 EUR Еврозона — Ставка ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по депозитным средствам (январь) -0,5% -0,5%
15:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,3%

 

 
15:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

 

 

 

 
15:45 EUR Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (январь) 0% 0%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 204 тыс 215 тыс
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/

 

 

 

 
19:00 USD США — Запасы сырой нефти -2,549 млн барр -1,349 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,342 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.01) 557,5 млрд долл (на 10.01)

 

 

 

 

 RUB АК Алроса — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal Int — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 4кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 