МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, инвесторы продолжают отдавать предпочтения активам-убежищам из-за вспышки коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,55 доллара, или на 0,36%, до 1562,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 17,788 доллара за унцию.

Инвесторы обеспокоены влиянием распространения коронавируса на экономику Китая и мировую экономику в целом. В результате, спрос на надежные активы продолжает расти.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из США по числу заявок на пособие по безработице. Показатель за минувшую неделю вырос до 211 тысяч. Хотя аналитики ожидали более сильного роста до 215 тысяч.