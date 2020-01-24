МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу на фоне заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относящихся к коронавирусу в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,39%, до 7612,35 пункта, французский индекс CAC 40 — на 1,45%, до 6058,69 пункта, немецкий DAX — на 1,36%, до 13570,27 пункта.

Трейдеры обратили внимание на заявления ВОЗ. Ее эксперты в четверг решили, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно. При этом по последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, а 26 пациентов скончались.

"Рынки хотят понять, окажет ли сложившаяся ситуация существенное влияние на рост экономики, а сейчас трудно судить об этом", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).

Кроме того, европейские инвесторы в пятницу отыгрывают макростатистику. Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе сохранился на отметке декабря в 50,9 пункта, хотя аналитики ждали роста показателя.

В то же время композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе, по предварительной оценке, вырос до 51,1 пункта с декабрьских 50,2 пункта, хотя аналитики ждали роста лишь до 50,5 пункта.