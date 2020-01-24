МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после небольшой утренней коррекции в пятницу днем вернулись к снижению на рисках распространения коронавируса за пределами Китая, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 13.29 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 61,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25%, до 55,45 доллара за баррель.

Утром в пятницу стоимость нефти умеренно повышалась после трех дней падения, однако к середине дня пессимизм вернулся и распродажи возобновились.

Ключевым фактором, который оказывает давление, остается неопределенная ситуация с обнаруженным в Китае коронавирусом — число заболевших быстро растет, при этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока рано объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой.

Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, связывает распродажи нефти в течение недели с опасениями относительно того, что возможное замедление экономического роста в Азии из-за распространения коронавируса может оказать давление на спрос на сырье. "Мы ожидаем, что нестабильность цен на нефть сохранится", — сказал аналитик.