МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций корректируется в пятницу вверх по основным индексам после трехдневного снижения, следует из динамики торгов Московской биржи.

При этом некоторое давление на индекс Мосбиржи оказывают снижающиеся акции "Газпрома" и "Новатэка", которые имеют значительный вес в учете индекса (13% и 4,29%, соответственно, от общей корзины бумаг), при этом долларовый индекс РТС, имеющий ту же базу расчета, продолжает умеренный рост на поддержке укрепляющегося рубля.

Индекс Мосбиржи к 14.22 мск рос на 0,11%, до 3144,5 пункта, индекс РТС — на 0,46%, до 1603,46 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек, до 61,78 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 68,16 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,64% — до 61,64 доллара за баррель.

"В последний день торговой недели, 24 января, рынок акций Московской биржи открылся уверенным ростом, несмотря на сохранившуюся угрозу из-за нового вида коронавируса", — отмечает Дмитрий Александров из "Универ капитала".

Рынок акций в пятницу прибавляет вследствие отскока основных бумаг индекса Мосбиржи после вчерашнего коррекционного движения вниз, отмечает аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

"После достаточно успешного старта с начала текущего года, результатом которого стали новые максимумы по индексам — Мосбиржи и РТС, игрокам все сложнее поднимать котировки акций к новым вершинам. На уходящей неделе инвесторы были напуганы нагнетаемой в СМИ истерией вокруг вспышки коронавируса, который стал лишь формальным поводом для начала коррекции на перегретых глобальных финансовых рынках", — комментирует текущую ситуацию аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста обыкновенные акции "Россетей" (3,93%), акции ФСК (2,9%), бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 1,52%, обыкновенные акции – на 2,04%), депозитарные расписки "Русагро" (1,91%), акции "Русгидро" (1,91%), ОГК-2 (1,81%), "Русала" (1,56%), МКБ (1,39%) и акции ТГК-1 (1,32%).

В лидерах снижения – акции "Яндекса" (-1,3%), "Газпрома" (-0,97%), акции ПИКа (-0,81%), Polymetal (-0,74%), депозитарные расписки "Ленты" (-0,72%), акции Новатэка" (-0,61%), префы "Татнефти" (-0,52%).

Депозитарные расписки "Ленты" снижаются на фоне публикации операционных данных за четвертый квартал и за весь 2019 год.

Акции "Детского мира" умеренно корректируются вниз на 0,29% после трех дней роста и утреннего подъема на фоне публикации позитивных операционных данных за четвертый квартал и за весь 2019 год. На фоне публикации операционных данных акции компании максимально подскакивали на 2,2% — до 119,88 рубля.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" сохраняет по акциям "Детского мира" рекомендацию "держать" с целью 123 рубля на конец второго квартала.

ПРОГНОЗЫ

До конца дня индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 3140-3180 пунктов, считает Александров.

"Активы большинства развивающихся рынков накануне торговались в красной зоне, однако утром также корректируются. Таким образом, вспышка вируса остается всего лишь поводом для локальной коррекции, но в случае дальнейшего ухудшения ситуации, рынки могут столкнуться с обоснованным ростом опасений инвесторов", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Донецкий считает, что перед сезоном отчетностей, который стартует в РФ с 31 января, стоит ожидать боковую динамику российских индексов и осторожность участников торгов.

"Усилившееся снижение цен на нефть и негативные настроения на развивающихся биржевых площадках продолжают оказывать давление на российский рынок акций, который, несмотря на утренний отскок, к закрытию торгов может обновить недельные минимумы. Индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3120 пунктов, а индекс РТС повторно протестировать уровень 1590 пунктов", — считает Дроздов.