МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу вечером снижается по отношению к доллару после не оправдавших ожиданий статданных из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару снижается до 1,1029 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1052 доллара. Курс доллара к иене понижается до 109,34 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 97,85 пункта.

В пятницу в центре внимания валютных инвесторов европейская макростатистика. Согласно данным исследовательской организации Markit Economics композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе остался на декабрьской отметке в 50,9 пункта, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост до 51,2 пункта.

Некоторую поддержку курсу доллара также оказывает оптимизм, вызванный комментариями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому коронавирусу. Организация заявила, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно.

Теперь трейдеры пребывают в ожидании заседаний центробанка Великобритании и Федеральной резервной системы США в последнюю неделю месяца. Эксперты ожидают, что британский и американский регуляторы сохранят свои учётные ставки.