МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись заметным ростом на фоне признаков улучшения экономического роста, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,04%, до 7585,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,88%, до 6024,26 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,41%, до 13576,68 пункта.

В пятницу позитивные настроения инвесторов были подкреплены данными о деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в еврозоне. Несмотря на то, что PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе сохранился на отметке декабря в 50,9 пункта, инвесторы с оптимизмом встретили тот факт, что PMI крупнейшей экономики Европы, Германии, вырос до 51,1 пункта с декабрьских 50,2 пункта, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих роста лишь до 50,5 пункта.

"Настроения среди производителей улучшаются, а это означает, что растут надежды на восстановление экономики в 2020 году. Мы ожидаем постепенный рост в течение года", — прокомментировал агентству Рейтер экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn).

Кроме того, инвесторы с облегчением встретили заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому коронавирусу. Организация сообщила, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой в Китае пока преждевременно.