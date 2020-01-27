МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Доллар в понедельник дешевеет к иене, — инвесторы предпочитают безопасные активы на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.29 мск курс доллара к иене опускался до 108,92 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,27 иены за доллар. Курс евро к доллару сохранялся на уровне прошлого закрытия в 1,1023 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 97,9 пункта.

Аналитики отмечают, что инвесторов пугает не столько сам коронавирус, сколько его экономические последствия. "Никто не ожидает повторения испанского гриппа, — куда больше опасений вокруг экономического влияния защитных мер и стратегии по карантину, в частности, в Китае", — прокомментировала агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии RBC Capital Markets Эльза Лигнос (Elsa Lignos). Трейдеры опасаются, что защитные меры, направленные на сдерживание вируса, могут ударить по целому ряду отраслей – розничной торговле, туризму, перевозкам.

На фоне общего пессимизма на рынках традиционно повышается интерес к более надежным активам, таким как золото и японская иена.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 человек скончались. Власти страны отмечали при этом, что 26 января число зараженных в Китае выросло на треть за одни сутки. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.