МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российская валюта растеряла весь свой январский рост против доллара и борется с евро за уровень 69 рублей.

Угроза распространения китайского коронавируса по миру, от которого уже умерло 80 человек, подогревает бегство инвесторов от риска, в том числе и от рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Впрочем, пока сильного обвала российской валюты опрошенные эксперты не ожидают.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск повышается на 44 копейки, до 62,51 рубля, курс евро — также на 44 копейки, до уровня 68,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар обновил в понедельник максимум с 18 декабря, поднявшись до 62,62 рубля. Евро дорожал при этом до 69 рублей – впервые с 8 января.

РУБЛЬ ПРОСТУДИЛСЯ

Рубль днем теряет против доллара и евро, отыгрывая ускорившееся бегство инвесторов от риска. Основные угрозы связаны с распространением коронавируса, впервые обнаруженного в китайском Ухане, и с растущим количеством погибших от него.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. За пределами страны случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

За выходные ситуация обострилась сильнее, чем опасались инвесторы, говорит Юрий Попов из Sberbank Investment Research. В ближайшее время оценка ущерба экономике Китая из-за эпидемии коронавируса будет увеличиваться, что уже обуславливает давление на рискованные активы, и это сохранится в течение недели, полагает он.

К понедельнику стало понятно, что динамика распространения коронавируса усиливается, и инвесторы поспешили снизить рисковую составляющую портфелей, соглашается Михаил Зельцер из компании "БКС брокер". Наблюдается значительный спрос на защитные инструменты – "валюты–убежища", золото, падает доходность (и, соответственно, растет цена) американский гособлигаций – типичное "бегство в качество", добавляет он.

"Массовый исход инвесторов из рисковых активов предопределил слабость валют развивающихся экономик, особенно ориентированных на экспорт энергоносителей, в силу масштабных распродаж, отмечающихся и на рынках сырья и металлов", — добавляет Зельцер.

Нефть марки Brent дешевеет на 3,3%, до 57,9 доллара – минимума с октября.

В итоге доллар и евро днем повышаются к рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти упала ниже уровня 3,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар может закончить день на отметке 62,6 рубля, оценивает Попов.

"Ранее наши ожидания сводились к умеренной девальвации валюты РФ в район 62,2, а при ухудшении фона и к 62,5 рубля за доллар. Ориентиры достигнуты. Покупатели евро могут встретить сопротивление при приближении курса к 69-69,3 рубля. Дальнейшее ослабление рубля пока видится ограниченным", — оценил Зельцер.

Важным событием этой неделя является заседание ФРС США, тон которого будет тщательно анализироваться инвесторами на фоне новых реалий, полагает Олег Кочетков из МТС-банка. "До понимания позиции регулятора падение валют ЕМ основано только на панике, и сейчас оно продолжается. Ожидаем диапазон курса в 62,20-62,80 рубля к доллару и около 69 рублей за евро", — добавил он.

На всей предстоящей неделе не видно сильных факторов поддержки для рубля, считает Евгений Кошелев из Росбанка. "Наоборот, падение цен на нефть и общая распродажа на валютных рынках развивающихся стран выступают за дальнейшее ослабление позиций рубля. Мы ожидаем переход доллара в диапазон 62,2-62,8", — заключил он.