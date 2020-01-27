МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил вечером снижение, происходящее в рамках распродажи рисковых активов по всему миру из-за опасений распространения коронавируса, курс доллара уже тестирует психологически значимый уровень сопротивления 63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.22 мск повышался на 95 копеек — до 63,02 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 69,43 рубля. Ранее в понедельник доллар поднимался до 63,06 рубля (впервые с 12 декабря прошлого года), евро — до 69,47 рубля (впервые с 6 января).

Давление на рубль оказывает дешевеющая нефть. Кроме того, инвесторы активно распродают российские фондовые активы, выводя вырученные средства в валюту.