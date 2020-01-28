МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на новостях о быстром распространении нового коронавируса за пределами КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск южнокорейский KOSPI падал на 3,3%, до 2171,85 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,89%, до 23136,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,37% — до 6993,6 пункта.

Торги на биржах Китая и Гонконга не проводятся во вторник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,15%, до 27949,64 пункта. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, склоняются к тому, что транспортный и туристический сектора наиболее сильно пострадают от сложившейся ситуации, под давлением также окажется сектор розничной торговли, при этом здравоохранение и онлайн-торговля, вероятно, "будут чувствовать себя лучше остальных".

"Экономическое влияние будет зависеть от того, насколько успешно удастся сдержать эту вспышку", — приводит агентство мнение аналитиков Citi.