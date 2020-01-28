МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается во вторник вечером на фоне возвращения аппетита к риску после распродажи рисковых активов накануне в пользу активов-убежищ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 4,75 доллара, или на 0,31%, до 1572,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 2,1%, до 17,677 доллара за унцию.

Слабое снижение цены на золото последовало за ростом его стоимости накануне. В понедельник инвесторы распродавали рисковые активы, отдавая предпочтение надежному драгметаллу. Теперь инвесторы вернулись к приобретению рисковых активов после распродажи на предыдущей торговой сессии, что оказывает давление на котировки золота.

"Опасения вокруг вируса из Ухани привели к ралли стоимости золота, но, похоже, инвесторы предпочитают надежные… государственные облигации металлу", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) растут на 1,7% и 1,5% соответственно.

Темпы падения цены ускорились после публикации статданных по индексу доверия потребителей в США. В январе показатель вырос до 131,6 пункта. Аналитики ожидали менее сильного роста, до 128 пунктов.