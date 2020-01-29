МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду в рамках коррекции после распродаж вторника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск южнокорейский KOSPI рос на 0,67% — до 2191,22 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,57%, до 23346,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 7039,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 2,36% — до 27289,55 пункта.

Биржи Китая закрыты уже несколько дней в связи с национальными праздниками. По итогам 23 января индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75% — до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта.

На биржах Японии, Южной Кореи и Австралии в среду отмечается коррекционный рост. Биржа Гонконга работает первый день после праздников, и трейдеры отыгрывают вышедшие за это время пессимистичные новости о распространении коронавируса. По последним данным, новым вирусом в Китае заражены уже 5974 человек, из них 132 скончались.

Аналитики отмечают, что поддержку рынкам АТР оказывает рост на биржах США днем ранее. "Ожидается, что японский рынок акций покажет техническое ралли на восстановлении рынков США", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Ведущие американские фондовые индексы во вторник закрылись коррекционным ростом на 0,5-1,4% после резкого снижения понедельника.