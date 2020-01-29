МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером перед оглашением решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, трейдеры оценивают риски вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,2 доллара, или на 0,08%, до 1570,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,09%, до 17,422 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают решения ФРС США по базовой процентной ставке. По данным CME Group, 87,3% экспертов ожидают, что регулятор вновь сохранит ключевую ставку на уровне 1,5-1,75%.

При этом трейдеры также продолжают оценивать риски, связанные с распространением коронавируса. По последним данным, общее число заболевших пневмонией достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

"Коронавирус определенно окажет некоторое влияние на китайскую экономику, и это, в основном, окажет давление на местную валюту, при этом резкого роста цены на золота пока не ожидается", — отметил глава трейдинговой группы MKS Бернард Син (Bernard Sin), чье мнение приводит агентство Рейтер.