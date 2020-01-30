МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо снижаются в четверг на опасениях негативного экономического влияния со стороны быстрого распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,72% — до 26693,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,5%, до 2152,57 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,9%, до 22935,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7008,2 пункта.

Биржи Китая закрыты уже несколько дней в связи с национальными праздниками. По итогам 23 января индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75% — до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта.

Трейдеры с пессимизмом отыгрывают обновленные данные о заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. В Китае их число достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

Экономисты банка J.P.Morgan подсчитали, что из-за "сильного шока" рост ВВП Китая в текущем квартале может замедлиться до 4,9% с ранее прогнозируемых 6,3%. "Ситуация с SARS (атипичная пневмония — ред.) в 2003 году позволяет предположить, что шок может оказать значительное влияние на экономическую активность, особенно потому, что фактор страха может ограничить мобильность людей", — цитирует агентство Рейтер экспертов банка.