МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс более надежной иены растет по отношению к доллару в четверг утром на экономических рисках, связанных с распространением нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск курс доллара к иене снижался до 108,88 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,99 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1013 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1009 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 97,87 пункта.

Трейдеры следят за ситуацией с коронавирусом, который довольно быстро распространяется, в том числе, за пределами Китая и несет риски как для экономики самой страны, так и мировой экономики в целом.

"Пока нет определенности, насколько распространится эта болезнь и насколько сильно она ударит по экономике, замедление роста экономики Китая выглядит неизбежным", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida).

Определенное влияние на курс доллара оказывают результаты заседания ФРС США. Регулятор по итогам заседания 28-29 января ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. При этом глава регулятора Джером Пауэлл отметил сохраняющуюся неопределенность для перспектив экономики, "в том числе в связи с новым коронавирусом". "В целом, при благоприятных монетарных и финансовых условиях мы ожидаем продолжения умеренного экономического роста", — сказал Пауэлл.