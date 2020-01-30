МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,6 млн барр -4,267 млн барр (факт)
10:00 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

 

 

 

 
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (январь) 8 тыс 5 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (январь) 5% 5%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (декабрь) 7,5% 7,5%
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,35%

 

 
15:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции

 

 

 

 
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (январь) 2 3
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (январь) 0

 

 
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (январь) 7 6
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (январь) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (январь) 0,75% 0,75%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)

 

 

 

 
15:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,5% -0,6%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 2,1% 2,1%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2019) 1,7% 1,8%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 215 тыс
21:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.01) 558,9 млрд долл (на 17.01)

 

 

 

 

 RUB Русгидро — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB EVRAZ — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (об итогах исполнения бюджета за 2019)

 

 

 

 