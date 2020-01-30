События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 января
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
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|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,6 млн барр
|-4,267 млн барр (факт)
|10:00
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
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|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (январь)
|8 тыс
|5 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (январь)
|5%
|5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (декабрь)
|7,5%
|7,5%
|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,35%
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (январь)
|2
|3
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (январь)
|0
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (январь)
|7
|6
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (январь)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (январь)
|0,75%
|0,75%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
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|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,5%
|-0,6%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|2,1%
|2,1%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|1,7%
|1,8%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|215 тыс
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.01)
|558,9 млрд долл (на 17.01)
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|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Энел Россия — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|EVRAZ — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Татнефть — СД (об итогах исполнения бюджета за 2019)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200130/830867422.html