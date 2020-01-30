МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг ощутимо снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.37 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 1,45%, до 7,62 доллара, "Лукойла" — на 2,68%, до 102,67 доллара, "Новатэка" — на 0,89%, до 189,2 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 1,24%, до 7,26 доллара, "Газпром нефти" — на 1,1%, до 35,85 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 1,16%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 2,01%, до 16,42 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,96%, до 23,12 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,32%, до 33,34 доллара, "Северстали" — на 1,5%, до 14,78 доллара, НЛМК — на 1,34%, до 22,75 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижалась на 0,23%, до 14,02 доллара, "Ленты" — снижалась на 0,65%, до 3,08 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,81%, до 5,56 доллара.