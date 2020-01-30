МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цены на медь, значительно сократившиеся с середины января текущего года, замедлят свое падение в ближайшее время, полагают эксперты, опрошенные "Прайм".

Основным фактором их резкого срыва стало появление нового вируса в Китае, а продолжающееся усложнение ситуации усилило продажи, несмотря на оптимизм после подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Металл также снижается на фоне растущего доллара, после того как ФРС оставил ставку без изменений.

Сегодня стоимость меди колеблется на уровне около 5600 долларов за тонну, тогда как буквально пару недель назад составляла порядка 6300 долларов. Тем самым цена достигла четырехмесячных минимумов. Участники рынка отмечают, что ситуация в целом, вероятно, не изменится кардинально до тех пор, пока не наступит перелом в китайской эпидемии. Однако дальнейший стремительный спад все же считается маловероятным.

ВИРУС ПРОТИВ МЕДИ

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отмечает, что основные фундаментальные факторы роста цен на медь в 2020 году — это инвестиции Китая в инфраструктуру и электромобили (КНР является мировым лидером потребления красного металла, между тем в настоящий момент в стране ряд промышленных предприятий приостановили свое производство).

"Учитывая складывающуюся конъюнктуру с распространением коронавируса и, соответственно, ожидаемое заметное замедление темпов роста ВВП Китая в первом квартале текущего года, цены на медь остаются под давлением. Медь падает 12 сессий подряд, сейчас достигла значений октября 2019 года", — поясняет Кабаков.

"Причина текущего снижения — эпидемия коронавируса и возможное замедление роста экономики КНР до 5% в 2020 году (в 2019 году — 6,1%) на этом фоне. Данная ситуация провоцирует пересмотр в сторону понижения глобального спроса на сырьевые товары. Все усугубляется спекулятивной активностью", — считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева соглашается, что развитие заболевания может негативно сказаться на росте китайской экономики в первом квартале. "Пока влияние оценивается как незначительное, но затягивание праздников до 2 февраля, а также возможное продление коллапса может привести к серьезному сокращению спроса на медь в Китае", — добавляет она.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Кабаков из "Финама" полагает, что уже в ближайшее время темпы снижения меди существенно снизятся — цена достигла уровней поддержки, вполне вероятен небольшой технический отскок.

"Вполне возможно, как только ситуация с коронавирусом начнет разрешаться и заголовки в СМИ поменяют свою тональность, цветные металлы сразу заметно подорожают. При этом общее восстановление цен будет происходить медленно, в течение как минимум нескольких месяцев, и будет зависеть от общей конъюнктуры и возвращения высоких темпов экономического роста в Китае", — считает эксперт.

"Медь является индикатором экономического здоровья мировой экономики, поэтому настоящее падение отражает все страхи инвесторов о будущем мира в 2020 году. Если смотреть на график, то ближайший значимый уровень поддержки находится на значении 5500 долларов, но в случае ухудшения ситуации рынок может провалиться до 4500-5000 долларов. Хотя пока это маловероятно", — отмечает Лукичева.

"Полагаем, что медь перепродали в последние две недели и ожидаем восстановление котировок к 6000 долларам за тонну", — в свою очередь заметил эксперт из ВТБ Клещев.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов рассказал, что согласно многим факторам, в целом прогнозирует дефицит металла на мировом рынке в текущем году и ожидает роста цены меди.