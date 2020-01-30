МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Московская биржа с понедельника, 3 февраля, начинает торги фьючерсами на природный газ, сообщается на сайте биржи.

"Третьего февраля 2020 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на природный газ, призванные расширить возможности инвестирования российских участников рынка и их клиентов в глобальные товарные инструменты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лот фьючерсного контракта составит 100 миллионов британских тепловых единиц (MMBtu), котировки будут выставляться в долларах за MMBtu, а торги и расчеты будут осуществляться в рублях. К сообщает торговая площадка, одновременно будут торговаться контракты с семью сроками исполнения, к торгам будут допущены серии фьючерсов со сроками исполнения контрактов с марта по сентябрь 2020 года.

Добавляется, что в качестве цены исполнения будет использоваться цена фьючерса на природный газ Henry Hub, который торгуется на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange).

"Товарные деривативы – наиболее динамично растущий сегмент срочного рынка Московской биржи, в 2019 году объем торгов товарными деривативами вырос более чем на 30% и составил 28 триллионов рублей. Старт торгов производными на газ является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам", – приводятся слова управляющего директора по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игоря Марича.