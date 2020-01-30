МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись падением более чем на 1% на вернувшихся опасениях по поводу глобального распространения китайского вируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,36%, до 7381,96 пункта, французский CAC 40 — на 1,4%, до 5871,77 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,41%, до 13157,12 пункта.

Мировые инвесторы с тревогой следят за новостями о распространении нового типа коронавируса. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.

"На данном этапе, когда количество случаев заражения растет, распродажа — это нормальная реакция в ожидании последствий", — сказал агентству Рейтер глава европейских фондовых стратегий AXA Investment Managers Жиль Гибу (Gilles Guibout).

Инвесторы также оценивают итоги заседания Банка Англии. Ранее в четверг ЦБ Великобритании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 0,75% и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Но регулятор отметил, что в случае восстановления экономического роста монетарная политика может быть изменена.

Кроме того, на рынки повлияли корпоративные финансовые отчетности компаний. Акции англо-голландской Royal Dutch Shell по итогам торгов упали на 4% после сообщения о снижении чистой прибыли компании в 2019 на 32,1% в годовом выражении до 15,843 миллиарда долларов.