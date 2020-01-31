МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу после заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,22% — до 26507,08 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,11%, до 2145,62 пункта, японский индекс Nikkei 225 — рос на 1,02%, до 23214,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,08%, до 7014,8 пункта.

Биржи материкового Китая закрыты уже несколько дней в связи с продленными новогодними праздниками. По итогам 23 января индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75% — до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу находятся заявления ВОЗ вокруг коронавируса. Организация признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, однако она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой.

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Китая и Японии. По данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в декабре опустился до 50 пунктов с 50,2 пунктов месяцем ранее. Хотя показатель совпал с прогнозами аналитиков, он свидетельствует о замедлении роста экономической активности в стране до отметки, которая является пограничной между ростом и снижением активности.

В то же время безработица в Японии в декабре осталась на уровне ноября в 2,2%, хотя аналитики ожидали роста показателя до 2,3%.