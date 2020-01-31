МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы оценивают финансовые отчетности компаний и макростатистику, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.10 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 1,02%, до 28560,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 9252,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 3259 пунктов.

В пятницу инвесторы продолжают оценивать финансовые отчетности компаний. Акции второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron снижаются боле чем на 3% после сообщения компании о сокращении чистой прибыли за 2019 год в 5 раз по сравнению с 2018 годом, до 2,924 миллиарда долларов. Американская ExxonMobil также сообщила о сокращении чистой прибыли в отчетном периоде на 31%, до 14,34 миллиарда долларов. Бумаги компании дешевеют на 3,3%.

Рынки также отыгрывают статистику доходов и расходов потребителей в США. Показатель доходов в декабре вырос на 0,2%, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%. Расходы потребителей выросли, как и ожидалось, на 0,3%.

Трейдеры по-прежнему следят за распространением коронавируса. По последним данным, жертвами нового вируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, однако не рекомендовала вводить каких-либо ограничений на передвижения людей и товаров.