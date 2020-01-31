МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным резервным валютам, инвесторы анализируют свежую макростатистику из США, а также продолжают оценивать угрозу глобального распространения вируса из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1059 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1030 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается до 108,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,95 иены. Днём доллар, напротив, укреплялся по отношению к ним. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 97,66 пункта.

В центре внимания валютных инвесторов в пятницу вечером — статистика доходов и расходов потребителей в США. При этом показатель доходов в декабре вырос на 0,2%, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%. Расходы потребителей выросли, как и ожидалось, на 0,3%.

Кроме того, аналитики обратили внимание, что, в частности, индекс текущих экономических условий в США, подсчитанный Мичиганским университетом, в январе уменьшился до 114,4 пункта с уровня предыдущего месяца в 115,5 пункта.

Трейдеры также продолжают следить за новостями о распространении коронавируса. По последним данным, жертвами болезни в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

"Устойчивый ритм негативных заголовков в сочетании с реакцией правительства на распространение вируса все еще немного волнует рынки, которым трудно вернуть стабильность", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Jefferies Брэда Бехтеля (Brad Bechtel).