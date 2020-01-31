МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись падением более чем на 1% на опасениях вокруг ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,32%, до 7284,28 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 5806,34 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,33%, до 12981,97 пункта.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, однако не рекомендовала вводить каких-либо ограничений на передвижения людей и товаров.

"Каждый новый случай добавляет неопределенности в отношении вируса", — сказал агентству Рейтер стратег Rabobank Филипп Марей (Philip Marey).

Неопределенности рынкам также добавляет Brexit. Выход Великобритании из Евросоюза назначен на 31 января 23:00 (2.00 мск 1 февраля). Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. Инвесторы считают, что Brexit может не оказать немедленного влияния на акции, но будет способствовать неопределенности в будущем.

Главный экономист Commerzbank AG Йорг Кремер (Jorg Kramer), чье мнение также приводит агентство, полагает, что 11 месяцев, которые остались у Великобритании и ЕС, чтобы договориться в вопросах торговли, может оказаться недостаточно.