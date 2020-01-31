МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,37%, до 7,49 доллара, "Новатэка" — на 3,85%, до 180 долларов, "Лукойла" — увеличилась на 0,59%, до 102 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,87%, до 7,03 доллара, "Газпром нефти" — на 2,91%, до 35 долларов.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 2%, до 32,32 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 3,29%, до 14,1 доллара, НЛМК — на 5,09%, до 21,64 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 3,84%, до 1,43 доллара, Сбербанка — на 2,17%, до 16 долларов. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 1,49%, до 23,8 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в цене на 1,06%, до 5,64 доллара, стоимость бумаг "Магнита" уменьшилась на 2,47%, до 13,6 доллара. Бумаги "Ленты" — подешевели на 5%, до 2,94 доллара.