МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ после снижения в первые минуты торгов понедельника перешел к небольшому росту.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.17 мск в плюсе на 0,1%, до уровня 3079 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,1%, до 1519 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти тем временем снижается на 0,9%, до 56,13 доллара за баррель по марке Brent, а ранее обновила минимум с января прошлого года, опустившись до 55,44 доллара.