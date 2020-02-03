События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 февраля
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-0,5%
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|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль)
|0,75%
|0,75%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|-0,01%
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|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-34,6 тыс
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)
|44,4
|46
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,2%
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|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь)
|-0,7%
|1,2%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь
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|RUB
|ММК — СД (в заочной форме, рекоменд. для ГОСА по фин. див-дам 2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|Кузбасская Топливная Компания /КТК/ — СД (перевыборы секретаря СД, кандидаты для голосования по выборам в СД)
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|RUB
|ФосАгро — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|Мосэнерго — СД (бизнес-план на 2020)
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|RUB
|Кокс — СД (кандидаты для голосования по выборам в СД))
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https://1prime.ru/Financial_market/20200203/830886505.html