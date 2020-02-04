МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) коррекционно растут во вторник после обвала китайских бирж в понедельник на 7-8%, свидетельствуют данные торгов. Нефть торгуется в плюсе после предыдущего снижения

По состоянию на 8.09 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21% — до 2752,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1616,49 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,16%, до 26661,68 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,91%, до 216,07 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,42%, до 23068,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,31%, до 6944,6 пунктов.

Инвесторы продолжают оценивать экономические последствия глобального распространения китайского вируса. В понедельник рынки Китая, открывшиеся после праздников, обвалились на 7-8% на рисках эпидемии. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361.

"Учитывая продолжительную остановку работы предприятий в Китае, а также быстрое распространение вируса, которое, вероятно, продолжится в марте или апреле, весьма вероятен значительный удар по росту экономики Китая", — прокомментировал агентству Рейтер экономист JPMorgan Джозеф Люптон (Joseph Lupton).

При этом акции японской корпорации Panasonic растут более чем на 9% на сообщении о том, что компания не изменила свой годовой прогноз по прибыли, несмотря на вспышку вируса.