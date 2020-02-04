МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром, продолжая отыгрывать новости о мерах китайского ЦБ в связи с коронавирусом, а также позитивную статистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.57 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,95 доллара, или на 0,38%, до 1576,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро растет на 0,07%, до 17,683 доллара за унцию.

Стоимость золота, как безопасного актива во времена экономической неопределенности, реагирует на новости о ситуации с коронавирусом. Несмотря на то, что число зараженных растет, инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о том, что центробанк КНР принял меры по стимуляции экономики страны за счет снижения ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий.

Однако аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что драгметалл будет пользоваться спросом, пока не появится больше ясности относительно того, как вирус повлияет на китайскую и мировую экономику. "Неопределенность в отношении коронавируса продолжает оказывать поддержку ценам на золото", — отмечает эксперт.

Снижению цен на золото также способствовало укрепление доллара после выхода статистики из США. Накануне Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США в январе поднялся до 50,9% после двух месяцев снижения показателя, что оказалось лучше прогноза аналитиков. На этом фоне индекс доллара в понедельник поднялся на 0,4%.