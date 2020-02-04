МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет во вторник утром на фоне некоторого оживления на мировых биржах.

Инвесторы надеются на действия финансовых регуляторов по поддержке экономики в условиях коронавируса.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 0,5% — до 3087 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1532 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,5-1,3%. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,7-0,8%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона коррекционно растут на 0,4-1,8% после обвала китайских бирж в понедельник.

Стоимость нефти утром повышается на 0,7% — до 54,84 доллара за баррель марки Brent.