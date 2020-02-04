МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись уверенным коррекционным ростом индексов после распродаж в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,34%, до 2783,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,8%, до 1638,02 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,21%, до 26675,98 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,49%, до 22971,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,84%, до 2157,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,37%, до 6948,7 пункта.

Во вторник на азиатских рынках отмечалась коррекция после распродаж в понедельник, вызванных опасениями вокруг распространения коронавируса. Кроме того, позитивно на настроения инвесторов повлияли меры китайского центробанка, который днем ранее в рамках поддержки экономики предоставил рынку дополнительную ликвидность в размере около 174 миллиардов долларов.

"После падения рынков в понедельник ожидания дальнейшего смягчения политики (в Китае — ред.) растут, что обеспечивает поддержку рынку акций", — сказал агентству Рейтер аналитик Huachuang Securities Чжоу Лунган (Zhou Longgang).

При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая.