МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.07 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 1,07%, до 7,56 доллара, "Лукойла" — дешевели на 0,36%, до 102,58 доллара, "Новатэка" — росли в цене на 0,42%, до 177,65 доллара. Бумаги "Газпрома" повышались в цене на 0,68%, до 7,14 доллара, "Газпром нефти" — на 0,43%, до 35 долларов.

Стоимость расписок ВТБ росла на 2,03%, до 1,46 доллара, Сбербанка — на 0,33%, до 16,13 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,33%, до 24,73 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 2,92%, до 33,02 доллара, "Северстали" — на 0,95%, до 14,4 доллара, НЛМК — на 1,49%, до 21,74 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" повышалась на 1,55%, до 13,77 доллара, "Ленты" — снижалась на 0,16%, до 3,04 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,22%, до 5,79 доллара.