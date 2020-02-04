МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2020 года снизился более чем в 4,6 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 0,6 тонны, по серебру — вырос в 3 раза, до 1,8 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе 2020 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,1 миллиарда рублей, в том числе объем торгов серебром на 64,9 миллиона рублей. В январе 2019 года было заключено аналогичных сделок на сумму 7,8 миллиарда рублей.

На Московской бирже в 2019 году заключено сделок с золотом (13,49 тонны) и серебром (9,992 тонны) на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиардов рублей в 2018 году. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.