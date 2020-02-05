МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Обеспеченные золотом фонды (ETF) в начале текущей недели нарастили запасы драгметалла до 2573,9 тонны, что является максимумом с 2012 года, подсчитало агентство Блумберг.

Интерес к инвестициям в золото, которое считается более надежным активом, усилился в последние несколько недель из-за ситуации с быстрым распространением коронавируса.

"Золото завершило 2019 год с максимальным приростом за десятилетие, около 18%, поэтому можно сказать, что интерес к инвестициям в ETF ощутимо увеличился еще до появления коронавируса", — приводит агентство мнение старшего аналитика по ресурсам в MineLife Гэвина Вендта (Gavin Wendt).

Кроме того, эксперт отмечает, что дополнительным стимулом для золота является ослабление курса доллара, которое может сохраняться в первой половине 2020 года.

По состоянию на 11.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,75 доллара, или на 0,37%, до 1560,15 доллара за тройскую унцию. В начале недели цена на металл достигала своего максимума с начала года — 1598,3 доллара за тройскую унцию.

Золото, которое традиционно считается безопасным активом во времена экономической нестабильности, стало особо привлекательно для инвесторов после вспышки вируса в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.