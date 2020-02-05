МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Елена Лыкова. Курс рубля днем в среду уверенно растет вслед за стоимостью нефти марки Brent, подскакивавшей более чем на 3%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.17 мск среды снижался на 43 копейки — до 62,68 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 69,06 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,48% — до 55,3 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

Курс российской валюты начал торги в среду с неуверенной динамики. Однако днем стоимость нефти несколько раз стремительно повышалась и подскакивала в моменте на 3,5% — до 55,84 доллара за баррель марки Brent в ожидании обсуждения вопроса сокращения добычи ОПЕК+.

Инвесторы продолжают ждать итогов заседания технического комитета ОПЕК+, которое проходит 4-5 февраля. Как ранее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегата, техкомитет не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти на заседании во вторник, но рассмотрит этот вопрос в среду.

"Технический комитет ОПЕК+ сегодня должен завершить заседание, решение которого однозначно окажет влияние на котировки – позитивно будут восприняты предложения о переносе мартовской встречи на середину февраля на фоне ожидания снижения спроса, и более глубокого снижения добычи", — говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Снижение нефтяных котировок остановлено, и характер торгов говорит о сомнении рынка нефти в потенциале дальнейшего снижения – участники ожидают оценки влияния вируса на рынок от ОПЕК+, также замечает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

На этом фоне курс рубля к доллару поднимался на 0,9% – до 62,56 рубля, к евро — на 1,1%, до 68,93 рубля – впервые с 29 января. Впрочем, позже рубль несколько отступил от достигнутых дневных максимумов и к текущему моменту растет к доллару на 0,7%, к евро – на 0,9%.

"Мы не видим изменений по сравнению со вчерашним днем, спрос на риск аккуратно восстанавливается", — говорит Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка сохраняет ожидания торгов в диапазоне 62,5-63,5 рубля по доллару с возможной коррекцией к нижней границе, по евро — в диапазоне 68,5-69,5 рубля.

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что рубль в паре с долларом отступит к уровню в 62,9 рубля.

В среду инвесторы будут оценивать публикацию данных о деловой активности в непроизводственном секторе США по данным агентства ISM, также будет опубликован внешнеторговый баланс США в декабре, отмечает банка "Санкт-Петербург". Наибольший интерес вызовут оценка количества новых рабочих мест от ADP, добавляет он.

Официальные данные по рынку труда будут опубликованы в пятницу вечером и окажут влияние на динамику доллара к другим мировым валютам, также отмечает аналитик.