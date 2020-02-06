МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг, реагируя на сообщения о прорыве ученых в области исследования способов лечения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,99% — до 2845,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,09%, до 1713,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,96%, до 27312,45 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,44%, до 2218,41 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,8%, до 23972,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,02%, до 7047 пункта.

Азиатские трейдеры с оптимизмом встретили сообщения китайских СМИ, которые в среду написали, что ученые Китая провели тесты и определили два лекарственных средства, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом. Инвесторы также ждут дальнейших шагов от правительства КНР в поддержку экономики страны. В начале недели китайский центробанк в рамках поддержки экономики уже предоставил рынку дополнительную ликвидность в размере около 174 миллиардов долларов.

"Коронавирус продолжает распространяться, поэтому мы должны сохранять осторожность. Но сейчас рынки, похоже, думают, что после кратковременного спада произойдет быстрое восстановление экономики", — сообщил агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1 153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.