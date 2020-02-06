События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 февраля
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|-1
|-1 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1%
|-0,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|5,518 млрд австрал. долл
|5,223 млрд австрал. долл (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Такако Масаи
|
|
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)
|-0,8%
|-2,1% (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|
|
|11:15
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|
|
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,44%
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
|
|
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|215 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019)
|-0,2%
|1,6%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2019)
|2,5%
|1,4%
|17:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 31.01)
|558,9 млрд долл (на 24.01)
|
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|0,5%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|3,0%
|2,5%
|
|RUB
|Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
|
|
|17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о сделке с ООО "СТЭП" /заключение договора строительного подряда/)
|
|
|
|RUB
|ОГК-2 — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
|
|
|
|RUB
|ГК Мать и дитя — День стратегии /Москва/
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20200206/830901767.html