МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:10 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) -1 -1 (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1% -0,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 5,518 млрд австрал. долл 5,223 млрд австрал. долл (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Такако Масаи

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь) -0,8% -2,1% (факт)
11:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард

 

 

 

 
11:15 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,44%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы ЕС

 

 

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 215 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019) -0,2% 1,6%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2019) 2,5% 1,4%
17:15 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 31.01) 558,9 млрд долл (на 24.01)

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4% 0,5%
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 3,0% 2,5%

 

 

 RUB Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (о сделке с ООО "СТЭП" /заключение договора строительного подряда/)

 

 

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГК Мать и дитя — День стратегии /Москва/

 

 

 

 