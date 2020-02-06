События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 февраля
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь)
|-2%
|-1,7%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь)
|2,6%
|0,2%
|3:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|3:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г)
|7,6%
|
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г)
|16,3%
|
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD)
|46,79 млрд долл
|
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|1,1%
|-0,2%
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|18,3 млрд евро
|18,4 млрд евро
|10:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019)
|0,2%
|0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь)
|1,7%
|-0,2%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь)
|2,9%
|3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь)
|0,1%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
|145 тыс
|160 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (январь)
|63,2%
|63,1%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь)
|139 тыс
|150 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (январь)
|3,5%
|3,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (январь)
|27,3 тыс
|15 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (январь)
|5,6%
|5,6%
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)
|51,9
|53,3
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|675
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|790
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|24,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|520,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|317,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|4,6 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-19,3 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-12,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|29,7 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-47 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
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|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (февраль)
|6,25%
|6%
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ — Прямая трансляция /сайт ЦБ/ пресс-конференции Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за январь 2020
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|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20200206/830906195.html