МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Акции сервиса микроблогов Twitter Inc. дорожают на 15% после сообщения компанией финансовых результатов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск акции компании прибавили в стоимости на Нью-Йоркской бирже 15,04%, достигнув 38,39 доллара за акцию.

Ранее в четверг компания сообщила, что по итогам прошедшего года её чистая прибыль увеличилась на 21,6%, до 1,5 миллиарда долларов, а выручка Twitter за год составила 3,46 миллиарда долларов, что на 14% выше показателя за 2018 год.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.