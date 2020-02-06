МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на сохранении неопределенности в отношении ущерба, который нанесла экономике вспышка коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,15 доллара, или на 0,33%, до 1568,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,89%, до 17,758 доллара за унцию.

Инвесторы отдают предпочтение надежным активам на фоне сохранения рисков вокруг ситуации с коронавирусом, которая, вероятно негативно отразится на темпах роста мировой экономики.

"Существует устойчивый спрос на золото, который основывается на ожиданиях замедления роста из-за вспышки вируса, а также поддержке со стороны центральных банков, поддерживающих низкие процентные ставки", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.