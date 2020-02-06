МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин России уточнил результаты состоявшегося в среду, 5 февраля, аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в связи с неисполнением заявок одним из участников, говорится в сообщении министерства.

По сообщению Минфина, конкурентные заявки, поданные на аукционе на общую сумму 50 миллионов рублей по номинальной стоимости, не исполнил Райффайзенбанк. Изначально итоговый объем размещения ОФЗ 26228 был объявлен в размере 53,871 миллиарда рублей.

Согласно уточненным результатам, объем размещения составил 53,821 миллиарда рублей. При этом средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

"К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО "Московская биржа", — также сообщает министерство.